В Коблево задержали двоих мужчин, которые украли из такси рацию

В воскресенье, 5 августа, в селе Коблево двое мужчин совершили кражу из автомобиля водителя такси.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 15:15 в Березанское отделение полиции поступило сообщение от 33-летнего таксиста о том, что несколько минут назад неизвестные открыто завладели радиостанцией, проникнув в его автомобиль «Dacia Logan».

Однако, совершив преступление прямо на глазах у граждан, один из грабителей был задержан на месте преступления, другому удалось убежать, но в течение часа его задержали правоохранители.

Выяснилось, что оба злоумышленника, 28-ми и 29-ти лет ранее отбывали наказание за совершение имущественных преступлений. В тот же день грабители были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного Кодекса Украины. Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Напомним, что в центре Николаева полицейский задержал вора, который украл из автомобиля кошелек и пытался сбежать.