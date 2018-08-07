Стучал сковородкой: На Николаевщине рецидивист получил 5 лет тюрьмы за то, что едва не зарезал собутыльника, который потревожил его сон

На Николаевщине суд приговорил к пяти годам ранее судимого за кражи и угон автомобиля мужчину, который едва не зарезал собутыльника, потому что тот шумел во время его сна.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как сообщалось, в марте в одном из сел Новоодеского района, двое мужчин организовали застолье, в ходе которого между мужчинами возникла ссора. После чего один из мужчин схватил со стола нож и нанес несколько ударов потерпевшему.

Обвиняемый признал себя виновным в нанесении товарищу тяжких телесных повреждений и рассказал о своем поступке. Он 3 марта пришел в гости к знакомому, и они совместно пили спиртные напитки. Хозяин дома через время пошел за дровами, а он уснул. Он проснулся от того, что услышал стук по сковородке и начал ссорится с потерпевшим. От нескольких ударов в лицо потерпевший упал на диван, а далее обвиняемый несколько раз ударил его столовым ножом. После этого мужчина побежал к соседям потерпевшего и попросил вызвать медиков.

Пострадавший пояснил суду, что выпил с обвиняемым два литра водки, а затем пошел еще приобрести алкоголя. Он на улице встретил знакомых, поговорил с ними и вернулся домой. Когда он вошел в комнату, то увидел, что в помещении полно дыма, а его собутыльник спит. Он его начал будить и несколько раз ударил по лицу, а затем бросил его на диван и прижал рукой, чтобы привести товарища в чуство. Обвиняемый оттолкнул потерпевшего и он упал. Тогда обвиняемый сказал, что пойдет вызвать «скорую», и в этот момент потерпевший увидел, что из его тела торчит нож. Потом приехал фельдшер и его увезли в больницу. Потерпевший сказал, что никаких претензий к обвиняемому не имеет.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве мужчина в пьяной ссоре зарезал свою сожительницу и вынес ее тело в подъезд