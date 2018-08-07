Житель Житомира убил восьмилетнюю дочь, после чего покончил жизнь самоубийством – машину с их телами нашли в лесополосе

В Житомирской области 34-летний мужчина убил свою дочь, а затем покончил с собой. Тела погибших обнаружили в автомобиле в лесополосе.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Желтый автомобиль «Renault Kangoo» в лесном массиве 5 августа заметили местная жители, и когда длительное время из него никто не выходил и к нему не подходил, решили приблизиться. Подростки увидели в салоне тела людей и сразу позвонили по номеру «102». Сообщение о «находке» поступило после 21.00.

На месте происшествия полицейские выяснили, что на телах погибших есть ножевые ранения. Их лица были идентифицированы – ими оказались жители Житомира, 34-летний отец и 8-летняя дочь. В салоне также была найдена записка, вероятно, написанная мужчиной, где он объясняет свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье.

Расследование установило, что мужчина с девочкой собрал вещи и уехал из дому днем 2 августа. Заявления об исчезновении людей от их родных не поступало.

По данному факту полицией начато уголовное производство по статье 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на Закарпатье женщина вместе со своим 17-летним сыном убили мужа и забетонировали его тело в колодце.