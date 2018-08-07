По всему миру за решеткой находятся свыше 10 тысяч украинцев

По состоянию на конец июля 2018 года более 10 тысяч граждан Украины задержаны, осуждены или отбывают наказание по всему миру.

Об этом на брифинге сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает «Интерфакс-Украина».

«По состоянию на 30 июня этого года, это общая статистика, которую мы имеем по всему миру: арестованы, задержаны, осуждены или отбывают наказание в разных странах мира более 10 тыс. граждан Украины, из них более 6 тыс. – осуждены», – сказал он.

По словам дипломата, приоритетом в деятельности является работа с политически мотивированными делами, осужденными к смертной казни или пожизненному наказанию.

Напомним, омбудсмен заявила, что Россия скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых политзаключенных украинцев.