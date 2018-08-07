«Сегодня «затык» там», – Сенкевич рассказал, что здания и транспорт не хотят списывать с «Николаевоблтеплоэнерго» на одной из комиссий

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не против продать через аукцион ненужные здания, находящиеся на балансе КП «Николаевоблтеплоэнерго», однако вопрос тормозят на комиссии по вопросам управления коммунальной собственностью города.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Мэр отметил, что не видит проблемы в том, чтоб предприятие арендовало необходимый транспорт.

— В этом смысле, я думаю, что тогда, когда предприятие «Обтеплоэнерго» создавалось, тогда не было такой услуги, как брать в аренду трактор. Сегодня взять в аренду трактор даже у того же «Водоканала», или у каких-то третьих сторон, мне кажется, будет выгоднее, чем ремонтировать и содержать трактор, тракториста, - сказал Сенкевич.

Также он добавил, что поддерживает решения директора предприятия Николая Логвинова, однако вопрос сначала должны рассмотреть члены комиссии по вопросам управления коммунальной собственностью.

— Я полностью доверяю сегодня, пока я доверяю господину Логвинову. Я его поддерживаю в этих решениях, которые он предложил, но процедура списания должна пройти через депутатскую комиссию. Сегодня затык там, - сказал Александр Сенкевич.

Сам мэр выступает за то, чтоб продать ненужные здания на аукционе.

— Она проходит эту комиссию и тогда уже решаем. Все публично. Сдать на аукцион, если они нам не нужны, если они не могут пригодиться для складов, тогда публично продать на аукционе, - добавил Сенкевич.

Напоним, руководство коммунального предприятия «Николаевоблтелпоэнерго» показало транспорт, находящийся на балансе КП, который уже более 15 лет не эксплуатируется, однако депутаты Николаевского городского совета до сих пор не приняли решения относительно того, чтоб его списать и купить на КП новый. Также сообщалось, что руководство коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» уже год просит у городской власти продать около 15 пустующих помещений, которые находятся на балансе у КП, однако в мэрии еще не определились с решением.