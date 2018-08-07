В Киеве разоблачили незаконное нефтехранилище с 4 миллионами литров «левого» топлева

Сотрудники Государственной фискальной службы нашли в Киеве три незаконные нефтехранилища, в которых хранилось ввезенное вне таможенного контроля топливо, а также АЗС, на которой его реализовывали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы ГФС Сергей Билан.

«Из незаконного оборота изъято почти 4 млн. литров дизельного топлива, бензина марки «А-95» и газового конденсата общей ориентировочной стоимостью более 103,3 млн.грн», — говорится в сообщении.

Топливо обнаружено в ходе обысков, проводимых в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 Уголовного кодекса (незаконная продажа подакцизных товаров) и операций «Акциз-2018» и «Рубеж-2018».

Билан не указал, где именно обнаружены нефтехранилища, но на одной из обнародованных им фотографий можно узнать изображены здания завода «Большевик» возле метро «Шулявская».

Напомним, ранее в трех областях Украины СБУ обнаружила врезы в трубопроводы, из которых цистернами качали нефть.