Политзаключенный РФ Костенко оказался фигурантом дела СБУ о поставке оружия шпионке Коледе на антимайдан в Николаеве

Освобожденный из российской тюрьмы Александр Костенко в 2014 году обвинялся сотрудниками СБУ в работе на российские спецслужбы и поставках оружия шпионке РФ Марии Коледе, которая стреляла в людей во время попытки захвата Николаевской ОГА.

Об этом сообщает «Страна».

Издание отмечает, что в мае 2014 года СБУ задержала Костенка и его соратника Станислава Краснова, которые на тот момент были помощниками нардепа от «Свободы» Эдуарда Леонова. Отмечается, что во время задержания Костенко и Краснов оказали сопротивление сотрудникам СБУ.

«Так, по версии спецслужбы, граждане «А» (Александр Костенко - ПН) и «С» (Станислав Краснов - ПН) на самом деле всего лишь выдавали себя за активистов Евромайдана. А на самом деле «готовили целый ряд акций диверсионно-подрывного характера против нашего государства, собирали информацию и передавали российским координаторам». В подтверждение этого силовики огласили перечень изъятого у бывших крымских милиционеров-свободовцев оружейный арсенал. В него входили три автомата, два ПМ, снайперская винтовка, гранаты, а также самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления взрывчатки. Помимо этого, был обнаружен «схрон», который использовали Александр и Станислав, где нашлись ранее похищенные из здания столичной мэрии мебель, оргтехника, сейфы и огромное количество юбилейных наград», - сообщает издание.

Задержанные Костенко и Краснов

Кроме того, Костенко вменялся факт совместного с Красновым сбыта гражданке РФ Марии Коледе (прозвище – «Багира») пистолета «Stalker 917-s» и 19 патронов к нему. В материалах дела указано, что это оружие российская наемница «Багира» использовала во время столкновений между сторонниками Евромайдана со сторонниками «русского мира».

Как известно, 7 апреля в попытке захватить здание Николаевской областной администрацииучаствовала жительница Москвы, 22-летняя Мария Коледа, которую на следующий день спецслужбы арестовали. По заявлению СБУ, Коледа собирала и передавала своим кураторам в России информацию относительно того, как подготовлены местные пророссийские активисты, что находится на вооружении у украинских пограничников на границе с Крымом и так далее.

Мария Коледа Мария Коледа во время попытки захвата Николаевской ОГА Мария Коледа, Евгения Бондаренко, "регионалка" Татьяна Чистякова в Москве

Кроме того, как утверждают спецслужбы, она признала, что участвовала в силовых столкновениях со сторонниками единства Украины на главной площади Николаева, где выстрелила в трех человек. Ее участие в массовой драке между активистами «Народного ополчения «За единую Украину» и сторонниками России подтверждается видеозаписями «Преступности.НЕТ».

Кроме того стоит напомнить, что подруга арестованной Марии Коледы, глава николаевской ячейки партии «Русский блок» Евгения Бондаренко подтверждала, что «перед девушкой стояла задача проехаться по городам Украины, чтобы посмотреть, какая здесь ситуация».

23 мая 2014 года решением Шевченковского райсуда Киева Костенко был арестован на два месяца. В отношении его сообщника Краснова суд оказался более гуманным - активиста арестовали, предоставив возможность выйти на свободу под залог в размере 1,21 млн грн. Третья участница дела – «Багира», которой наряду с незаконным хранением оружия (ч.1 ст.263 УК Украины) вменялось также участие в массовых беспорядках (ч.1 ст.294 УК Украины) была задержана за месяц до этого, и также арестована. Известно, что в СБУ с того момента «вели» человека, называемого «куратором» Марии и бывших симферопольских милиционеров - россиянина Константина Голоскокова. Последний в перехваченной телефонной беседе с Красновым сообщал последнему об аресте «Багиры», сказав – «девочку взяли».

По информации издания, после обвинений и чтобы избежать уголовной ответственности Костенко сбежал в аннексированный Крым. Однако, как утверждают его сторонники со «Свободы», в 2015 году Костенко якобы похитили российские спецслужбы.

В свою очередь пророссийские блогеры Ольга и Анатолий Шарий заявляли, что Костенко в Крыму сначала обратился за получением российского гражданства, после чего и был в ходе спецпроверки схвачен, а впоследствии - предан суду. А в своих показаниях, среди прочего, заявил о факте сотрудничества со спецслужбами РФ. Утверждая, что получал от своего «куратора» Голоскокова $1,5 тыс вознаграждения за «слив» интересующих российские спецслужбы сведений.

Напомним, 3 августа Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Как известно, 5 февраля 2015 года Костенко был задержан у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.