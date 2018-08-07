Николаевские фискалы и пограничники пресекли схему незаконного экспорта зерна на 1,23 миллиона долларов

Сотрудники Госпогранслужбы и Николаевской ГФС помешали незаконному экспорту более 7 тысяч тонн пшеницы на сумму более чем 1,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«В результате проведенных совместных мероприятий оперативными подразделениями Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины с представителями налоговой полиции ОУ ГУ ГФС в Николаевской области, Департаментом борьбы с контрабандой ГФС Украины и Николаевской таможней, было не допущено незаконный экспорт 7150 тонн пшеницы стоимостью 1,23 миллиона долларов США. Экспорт планировали осуществить через один из пунктов пропуска в Одесской области с использованием предприятия экспортера с признаками фиктивности», – говорится в сообщении.

По этому факту представителями таможни составлен протокол по статьи 483 Таможенного кодекса Украины («Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля»). Партию пшеницы изъято и передано на ответственное хранение.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство»).

Напомним, СБУ предотвратила хищение зерна на 8 миллионов гривен одним из николаевских филиалов госкомпании.