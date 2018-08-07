В Виннице НАБУ задержала судью местного суда, вымогавшего 20 тысяч гривен за принятие «правильного решения»

Детективы НАБУ совместно с работниками СБУ разоблачили на взятке судью одного из районных судов Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечают, что судья одновременно исполнял обязанности председателя суда.

Его задержали 2 августа, когда он получал 20 тысяч гривен неправомерной выгоды через посредника - адвоката.

«Взятка предназначалась за принятие судейского решения о закрытии дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции - ПН), в отношении жителя области», - говорится в сообщении.

6 августа судьи сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.3. 368 УК (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Также готовится представление в Высший совет правосудия в отношении отстранения судьи от правосудия.

7 августа 2018 года сообщили о подозрении адвокату-посреднику.

Напомним, в Киеве НАБУ задержало на взятке в 10 тысяч долларов судью Подольского райсуда.