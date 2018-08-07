«Мать ударила ножом в сердце»: Полиция задержала подозреваемую в убийстве именинницы в Первомайске

Полицейские задержали подозреваемую в убийстве жительницы Первомайска, которую нашли мертвой после празднования ее дня рождения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, ночью 5 августа в одном из частных домов Первомайска обнаружили тело 27-летней женщины с ножевым ранением.

В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий, полицейские в течение суток собрали доказательную базу причастности к совершению указанного преступления матери погибшей. Выяснилось, что после совместного застолья в ссоре нетрезвая 48-летняя злоумышленница ударила дочь ножом в область сердца. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Подозреваемая задержана в порядке статьи 208 УПК Украины, в ближайшее время ей будет избираться мера пресечения.

Следователи Первомайского отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Николаеве мужчина в пьяной ссоре зарезал свою сожительницу и вынес ее тело в подъезд.