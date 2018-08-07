«Ваш сын в полиции»: В Николаеве мошенники выманили у местных жительниц деньги и золото за «спасение» близких

В Центральный отдел полиции обратились сразу две местные жительницы с заявлениями о том, что стали жертвами мошенников.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В обоих случаях женщинам позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что якобы их родственники находятся в отделении за совершение преступлений, а во избежание ими уголовной ответственности, нужно заплатить деньги. Для спасения родных одна из пострадавших отдала лично в руки незнакомца 5 тысяч гривен, а вторая вынесла из дома 25 тысяч гривен.

После того, как злоумышленники ушли, заявительницы связались с родственниками и узнали, что с ними все в порядке, а деньги отдали мошенникам.

По такому же принципу мошенники выманили деньги у жительницы Корабельного района. За спасение брата она расплатилась с неизвестным 1 тысячей евро, 12 тысячами гривен и 50 г золота.

Следственными отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее за сутки на Николаевщине мошенники выманили у людей более 100 тысяч гривен, представляясь полицейскими и работниками банка.