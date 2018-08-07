В Одессе суд арестовал живодера, который брал у волонтеров спасенных котят и убивал их на глазах у пасынка

Во вторник, 7 августа, Киевский районный суд Одессы арестовал мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными, которых он брал у волонтеров под предлогом предоставления условий для проживания.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в течение нескольких месяцев этого года сожительница подозреваемого через социальную сеть Facebook принимала в дом котят, которые находились под попечительством волонтеров. Однако, получив животных, мужчина не предоставлял им соответствующих условий для проживания.

«Напротив, подозреваемый, получая болезненное самоудовлетворение, наносил им боль, страдания, путем нанесения ударов, причинение повреждений и подвергая их воздействию термических факторов», - сообщили в суде.

В настоящее время правоохранители установили несколько фактов издевательств над котятами. Отмечается, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и умышленное убийство.

Таким образом, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без возможности внесения залога.

По словам советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, Киевский отдел полиции Одессы сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животными») и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Также издание сообщает, что задержали подозреваемого Максима Литвина в понедельник, 6 августа. Как утверждают зоозащитники, мужчина с особой жестокостью убил несколько десятков животных, в том числе, в присутствии несовершеннолетнего пасынка. Также у подозреваемого в конце мая удалось отобрать собаку, у которой морда и лапы были в ожогах. Как предполагается, о животное тушили сигареты. Волонтеры поместили собаку на лечение в клинику. Из-за вышеназванной семьи живодеров волонтеры неоднократно проводили акции протеста, в частности, возле здания Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Напомним, что Максима Ливина, который убивал животных в присутствии пятилетнего ребенка, 30 мая побили неизвестные.