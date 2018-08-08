Полиция изъяла у жителя Новой Одессы 75 кустов конопли, которую он выращивал у себя на участке в кукурузе

Во вторник, 7 августа, полицейские изъяли у жителя Новой Одессы 75 кустов конопли, которые он выращивал между растениями кукурузы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В ходе санкционированного обыска на территории домовладения жителя Новой Одессы, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 75 кустов конопли.

«Кусты запрещенного растения мужчина выращивал между растениями кукурузы, должным образом за ними ухаживал и даже смастерил капельный полив», – отметили в полиции.

При этом мужчина уверял правоохранителей, что выращивал коноплю исключительно для собственных нужд. Изъятое направлено на экспертизу.

Начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») и проводится расследование. Злоумышленнику, который имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление, теперь грозит до семи лет заключения.

Напомним, что в Вознесенске у мужчины нашли грядку с коноплей – для лучшего урожая он поставил капельное орошение