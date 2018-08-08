На Николаевщине отдали под суд полицейского за похищение, пытки и вымогательство – пострадавшими оказались его родственники

В Николаеве отдали под суд полицейского из Вознесенска за то, что он вывез женщину с сыном в лесопосадку, приковал к древу наручниками и пытал.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«По данным следствия, в конце июня 2017 оперуполномоченный полиции, требовал денежные средства у жителей Вознесенска - 50-летней женщины и ее 30-летнего сына, угрожая применением насилия, ограничением их прав и свобод и убийством. Кроме этого, в этот же день, полицейский, на протяжении 4-х часов, действуя из корыстных побуждений, вывоз пострадавших в лесополосу, лишил их свободы, приковав наручниками к дереву, при этом наносил им физические страдания и умышленно причинил легкие телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Отметим, что согласно определению Вознесенского горрайоного суда, потерпевшими являются родственники оперативника – его сестра и ее сын. А речь идет о имуществе, которое родственники получили в наследство.

Так, потерпевшая просила суд продлить ей срок права на вступление в наследство после смерти ее дяди. При этом ответчиком указан именно полицейский и женщина указала в суде о его противоправных действиях.

«Судом установлено, что в Единый реестр досудебных расследований 30.06.2017 года по заявлению Лицо_1 и ее сына Лицо_10 внесены сообщение об уголовном правонарушении по ст. 125 ч. 1 УК Украины № уголовного производства 12017150190001274 (№ 1 и № 2) из ​​которого усматривается, что 29.06.2017 года в 20:00 часов в лесополосе расположенной возле с. Таборовка Вознесенского района на почве личных не дружеских отношений Лицо_3 причинил телесные повреждения Лицо_10 и Лицо_10 нанося ударами руками по различным частям тела.

15.11.2017 года внесены сведения в ЕРДР за № 12017150190001274 (№ 3 и № 4) по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.365 УК Украины превышение полномочий сотрудника правоохранительного органа и по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 146 УК Украины о незаконном лишении свободы или похищение человека, совершенное в отношении двух и более людей совершенного в отношении Лицо_10 и Лицо_1», – сказано в документе.

Такие действия оперуполномоченного квалифицировали по по ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 146, ч. ст. 189 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение, незаконное лишение свободы или похищение человека, то есть незаконное лишение свободы человека совершенное из корыстных побуждений, относительно двух или более лиц, что сопровождалось причинением им физических страданий, осуществляемое в течение длительного времени, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим или его близким родственником, ограничением прав и свобод этих лиц, с угрозой убийством»).

31 июля обвинительный акт направлен в Центральный районный суд Николаева для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, как Николаевщина попала в число «лидеров» по обращениям о пытках и применении силы со стороны полиции.