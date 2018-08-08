В Одессе задержали мужчину, пытавшегося подорвать гранатой следователя полиции

Сотрудники одесской полиции предотвратили убийство женщины-следователя одного из городских отделов ГУНП.

Об этом сообщил начальник следственного управления области Сергей Шайхет, передает пресс-служба ведомства.

Убить офицера собирался ее бывший сожитель. Вчера мужчину задержали возле железнодорожного вокзала Одессы. У него изъяли боевую гранату РГД-5.

По словам Шайхета, угрозы следователю поступали длительное время. С февраля 2018 было даже несколько умышленных поджогов дома, где она проживает вместе с малолетними детьми.

- Преступнику не помешало даже то, что у них общий ребенок, — говорит Шайхет. — Правоохранители приняли все необходимые меры и взяли следователя и ее семью под охрану. Однако злоумышленника это не остановило, и он попытался довести свой замысел до конца. В качестве орудия преступления он выбрал боевую гранату РГД-5. Только благодаря слаженным и профессиональным действиям работников следственного управления, управления внутренней безопасности и прокуратуры преступника удалось обезвредить.

Пока задержанному инкриминируют только преступление, предусмотренное частью 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), но решается вопрос о предъявлении ему подозрения по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 ст. 14, части 1 ст. 115 УК (подготовка умышленного убийства).

Напомним, в Днепре квартирные воры при задержании взорвали гранаты, ранены 5 полицейских.