ВСП потребовал от ГПУ ежемесячно отчитываться о расследовании давления николаевской полиции и прокуратуры на судью по «делу Казимирова»

Высший совет правосудия направил в Генпрокуратуру обращение о ежемесечном отчете хода расследования уголовного производства относительно давления сотрудников прокуратуры Николаевской области на судью Светлану Скрипченко.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 5 мая судья Свтелана Скрипченко арестовала подозреваемого в невыполении судебного решения виновника смертельного ДТП Алексея Казимирова с возможностью внесения залога в 650 тысяч гривен. После этого она обратилась к Генеральному прокурору Украины из-за вмешательства в ее работу, из-за переданного активисту решения суда, в котором говорилось, что она отказала следователю Следственного отдела ГУ НП в Николаевской области в проведении обыска у Казимирова. Денис Жело в последствии опубликовал решение в соцсетях, тем самым «дискредитируя» судебный орган. Кроме того он на своей странице в Facebook разместил пост, в котором, по мнению Скрипченко, был призыв к открытому вмешательству в работу суда.

Председатель Центрального районного суда Галина Подзигун обратилась к прокурору Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона Украины с заявлением о совершении уголовных правонарушений, по статье 376 и части 2 статьи 387 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность судебных органов с целью добиться вынесения определенного решения, разглашение тайны досудебного расследования»).

04 мая 2018 года сведения были внесены в ЕРДР и досудебное расследование в начатом уголовном производстве поручено СО У СБ Украины в области.

«По результатам рассмотрения обращения судьи Светланы Скрипченко к ВСП, Высший совет правосудия принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины о предоставлении ежемесячной информации о ходе досудебного следствия в указанном уголовном производстве», – отметили в суде.

Напомним, что ранее в этом суде уже жаловались на давление полиции и прокуратуры.

Так, глава Центрального районного суда города Николаева Галина Подзигун направляла в адрес председателя Высшего совета правосудия, председателя Совета судей Украины, Генерального прокурора Украины сообщение о вмешательстве сотрудников прокуратуры Николаевской области в деятельность суда.

Однако Высший совет правосудия отказал Галине Подзигун в принятии мер касательно обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

Еще ранее Центральный районный суд обвинил сотрудников прокуратуры и полиции во вмешательстве в работу их учреждения. Как отметил судья Центрального райсуда Владимир Алейников, сотрудники прокуратуры Николаевской области, следственного управления Главного управления Нацполиции области и специалист Николаевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД вошли в здание суда под поводом проверки его работы.