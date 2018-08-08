На Закарпатье нашли повешенным лидера львовских пророссийских скаутов

Кирилл Арбатов (по центру на фото) В одном из сел Раховского района Закарпатской области нашли повешенным Кирилла Арбатова, который был лидером пророссийской организации Федерации скаутов «Галицкая Русь».

Об этом заявил бывший лидер «Русского движения в Украине», Александр Свистунов, который сейчас находится на территории РФ, передает «Закарпатье.online».

«Есть версия, что он повесился, но это версия. Версий очень много. Никто ничего толком не знает», – сказал он.

По словам Свистунова, Арбатов поддерживал тесные контакты с консульством Российской Федерации во Львове.

И.о. руководителя отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Закарпатской области Владимир Павлюх в комментарии «Zaxid.net» подтвердил информацию о найденном в Раховском районе повешенном человеке, но не смог подтвердить, действительно ли это Кирилл Арбатов.

Пророссийские скауты из «Галицкой Руси» занимались несанкционированными раскопками воинских захоронений в области, а также цепляли ужгородцам символы так называемого «русского мира». Также эта организация занималась восстановлением советских памятников во Львове.

Напомним, ранее сообщалось о том, как глава Запорожской ОГА Константин Брыль заявил, что местные чиновники помогают РФ дестабилизировать ситуацию в области. Глава Закарпатской ОГА в свою очередь высказался, что «половина области работает в России, но пророссийских настроений нет».