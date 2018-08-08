На Николаевщине у мужчины изъяли 61 куст конопли – полиции он пояснил, что употребляет канабис на протяжении 15 лет

В Доманевском районе Николаевской области полицейские изъяли у мужчины 61 куст конопли, которую он выращивал у себе в огороде.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В июле правоохранители Доманевского отделения полиции получили информацию о том, что 47-летний житель одного из сел района на территории своих домовладений выращивает и хранит наркозелья.

В ходе санкционированного обыска полицейские по месту жительства мужчины обнаружили более 60 кустом конопли, замаскированных под кукурузу.

«О наркосодержащих растениях хозяин заботился должным образом: обрабатывал от сорняков и поливал», – отметили в полиции.

На остальной территории домохозяйства сотрудники полиции обнаружили и изъяли растения конопли в высушенном состоянии и уже готового к употреблению каннабиса.

По словам 47-летнего мужчины, в течение 15 лет он употребляет наркотики и выращивал коноплю для собственного употребления. По результатам исследования установлено, что изъятое является особо опасным наркотическим средством каннабисом весом 3 кг 70 граммов.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли») и части 3 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкции указанных статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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