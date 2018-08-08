На Николаевщине избитый пенсионер три дня умирал в своем доме – за убийство задержали его сына

Во вторник, 7 августа, полиция задержала 37-летнего жителя поселка Братское, который нанес своему престарелому отцу тяжелые телесные повреждения, повлекшие смерть.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что 4 августа текущего года, в вечернее время, при принятии алкоголя в собственном доме между сыном и отцом возникла ссора, во время которой злоумышленник нанес родственнику многочисленные удары. Прекратив избиение старого, злоумышленник даже не задумался о предоставлении ему помощи и оставил отца в беспомощном состоянии умирать», – говорится в сообщении.

Отметим, что помощь пострадавшему соседи оказали только 7 август, когда обнаружили пожилого человека в помещении в бессознательном состоянии.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с многочисленными ушибами, переломом ребер, внутренними кровоизлияниями и черепно-мозговой травмой.

К сожалению, из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью спасти жизнь пострадавшего не удалось.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение такого преступления предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 5 августа в Первомайске обнаружили тело 27-летней женщины с ножевым ранением. Позже выяснилось, что после совместного застолья в ссоре нетрезвая 48-летняя мать потерпевшей ударила дочь ножом в область сердца. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.