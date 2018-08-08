В Николаеве псевдополицейский потребовал с пенсионерки деньги за свободу внука – тот пришел к бабушке раньше афериста и задержал его

В Николаеве мужчина задержал афериста, который под видом полицейского требовал с бабушки деньги за якобы его же освобождение от уголовной ответственности.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 7 августа 80-летней женщине позвонил якобы сотрудник полиции, который сообщил, что ее внук попал в полицию, и его обвиняют в совершении преступления.

Телефонный собеседник отметил, что для того, чтобы ее родственнику избежать уголовной ответственности, нужно заплатить 27 тысяч гривен. Бабушка согласилась, а злоумышленник предложил пенсионерке сбросить нужную сумму с балкона ее квартиры. Он пообещал вскоре приехать к дому пенсионерки.

«Пока старушка собирала имеющиеся деньги, именно в это время посетить ее пришел тот самый внук. Бабушка все ему рассказала, а 27-летний мужчина, дождавшись мошенника, задержал его и вызвал полицию», – говорится в сообщении.

Полицейские доставили задержанного в отделение и установили его личность. Им оказался 36-летний житель Луганской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Сейчас правоохранители собрали доказательную базу о причастности задержанного к еще одному подобному преступлению и проверяют причастность к другим.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество») и проводится расследование. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские обращаются к гражданам, которые при аналогичных обстоятельствах стали жертвами мошеннических действий, но при определенных причинам не сообщали в полицию, обратиться в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Напомним, в Николаеве «лохотронщики» забрали у пенсионерки четверть миллиона гривен в иностранной валюте.