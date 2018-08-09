В Вознесенске задержали рецидивиста с подельником за разбойное нападение на пожилых мать и сына

В Вознесенске задержали подозреваемых в разбойном нападении на семью пожилых людей – 88-летнюю женщину и ее 63-летнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Неизвестные в масках 27 июля ночью, проникли в дом потерпевших, где угрожая ножом и связав одного из пострадавших веревкой, открыто завладели 6,7 тысячами гривен и 23 тысячами российских рублей, мобильным телефоном и другим имуществом, после чего покинули место происшествия.

«В ходе проведенных следственных (розыскных) мероприятий установлены личности преступников, ими оказались местные жители - 57-летний ранее судимый за совершение корыстных преступлений и 23-летний безработный», – говорится в сообщении.

Вознесенской местной прокуратурой в отношении вышеуказанных лиц согласовано сообщение о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 УК Украины – нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, которое подвергалось нападению (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище.

За совершенное правонарушителям грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Озере четверо разбойников напали на пенсионера в его доме.