Полиция установила, где была куплена кислота, которой облили помощницу мэра Херсона, и допросила продавца

Место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, установлено.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«На сегодняшний день могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом. Установлено и допрошено лицо, которое реализовывало кислоту», - написал Аброськин.

Он отметил, что уже есть качественное фото покупателя кислоты.

«Это именно то лицо, о котором вчера на брифинге говорил председатель Нацполиции Сергей Князев, и сегодня проводятся мероприятия с целью его установки», - добавил первый заместитель главы НПУ.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

6 августа суд арестовал подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк – он уверяет, что у него есть алиби.