В Киеве на взятке в 20 тысяч долларов задержали высокопоставленного налоговика

В Киеве Генпрокуратура совместно с Национально полицией задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины, вымогавшего с предпринимателей 20 тысяч долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Столичная прокуратура совместно с Нацполициею задержали с поличным начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины. Чиновник спутал сборы и поборы. При уменьшении штрафных санкций из трех предпринимателей требовал 20 тысяч долларов», - написал Луценко.

На официальном сайте ГФС директором Департамента налогов и сборов с физических лиц указан Павел Дроняк. Отметим, что Дроняк занимает данную должность с апреля 2016 года.

Павел Дроняк

Согласно его декларации Дроняк за прошлый год заработал 321 тысячу гривен. Отметим, что в декларации также указан денежный подарок от некой Марии Фроловой размером в 289 тысяч гривен.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении в создании преступной организации близкому к Гройсману главе ГФС в Винницкой области.