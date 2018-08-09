В Николаеве вор унес из раздевалки детской спортшколы телефоны воспитанников

В Николаеве из раздевалки комплексной детской-юношеской спортивной школы «Коммунаровец» в среду, 8 августа, неизвестный украл три телефона на сумму около 15 тысяч гривен, которые принадлежат детям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КДЮСШ «Коммунаровец» Иван Кулин.

Злоумышленник зашел на территорию школы и сказал местному сторожу, что он – родственник одного из спортсменов. Он также добавил, что пришел спустить лодки на воду. После этого он направился в раздевалки спортшколы, где позже и обнаружилась пропажа.

При этом директор «Коммунаровца» подчеркивает, что это уже вторая кража на территории школы за два месяца. Он также отметил, что территория школы занимает 2,5 гектара, а старое ограждение не позволяет полностью ограничить доступ для непрошенных гостей, и просит местные власти решить эту проблему.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факты краж из территории школы. При этом вчера в полиции поступила одно заявление о краже. Также подобные хищения в этой спортшколе происходили и ранее. Расследование уголовного производства по статье 185 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Напомним, что ранее с территории детской спортивной школы «Коммунаровец» украли моторы от трех моторных лодок на сумму около 200 тысяч гривен.