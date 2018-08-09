В Николаеве из выставочного зала украли картину

Из выставочного зала городского Дворца культуры Николаева, расположенного на улице Никольской, 54, украли картину художницы Надежды Пинчук.

Информация об этом появилась на странице зала в Facebook, передает интернет-журнал «NikLife».

Картина была представлена на экспозиции «Золотисті промені літа», в которой приняли участие художницы Надежда Пинчук, Татьяна Купцова, Юлия Гурьевая и Ольга Артым. Одной из работ, которую вывесила Пинчук, был этюд «Кораблики на Ингуле» (33х37 см) – на неё и позарились похитители.

«Если кому-то будут предлагать купить, или вы увидите у кого-то...пожалуйста,сообщайте нам, Надежде, звоните в полицию», – говорится в сообщении.

Надежда Пинчук

Напомним, в августе 2014 года в Николаеве у женщины украли две картины прямо на ходу из детской коляски.