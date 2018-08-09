«Нет приговоров суда»: Начальник Николаевского управления юстиции не стал комментировать задержание своих подчиненных

Начальник Главного территориального управления Юстиции в Николаевской области Роман Возняк не стал комментировать ситуацию касательно его подчиненных, задержанных по подозрению в вымогательстве взятки, поскольку приговоров суда на данный момент нет.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 9 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее 3 июля оперативники спецподразделения «К» управления Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно со следственным управлением Нацполиции задержали руководителя исполнительной службы за систематическое вымогательство с подчиненных 20% денежных средств из премиального фонда за взысканные по открытым исполнительным производствам. Позже Центральный районный суд арестовал его с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен. Кроме того, в заседании стало известно, что, по версии следствия, Киреев передавал денежные средства руководству ГИС в Николаевской области. Спустя несколько дней стало известно, что уволился начальник исполнительной службы в области Андрей Кашникович.

По словам Возняка, причастность экс-начальника исполнительной службы Кашниковича к коррупционной связи с руководителем Вознесенской исполнительной службы должны расследовать правоохранительные органы.

– Именно сейчас работают следователи, которые разбираются в этом вопросе, отрабатывают все версии, которые, возможно, были. И, я думаю, в ближайшее время мы будем иметь ответы следователя, и соответствующие приговоры суда, если были признаки преступления, – сказал Возняк.

Также он сослался на то, что нет приговора суда в отношении задержанного в марте 2018 года руководителя Первой Очаковской государственной нотариальной конторы за вымогательство взятки и комментировать произошедшее можно будет после его вынесения.

– К сожалению, в жизни есть определенные нарушения, и возможно, к счастью, это говорит о том, что у нас работают правоохранительные органы. На сегодняшний день у нас еще нет приговора суда касательно ситуации, которая сложилась в Очаковском районе, когда он будет, то мы сможем с вами дальше общаться насчет того, что решил суд и к какому решению он пришел. Но это говорит о том, что нарушать закон нельзя, поскольку правоохранительные органы работают, - сказал он.

Напомним, что в Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника отдела Государственной исполнительной службы одного из районов.