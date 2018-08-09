Покушение на Гандзюк заказали представителей правоохранительных и государственных органов, - Луценко

Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных структур.

Об этом в комментарии к своей публикации в Facebook от 3 августа написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«По факту покушения на убийство с особой жестокостью Гандзюк К.В., которое совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны», – говорится в тексте скриншота, опубликованного генпрокурором.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

6 августа суд арестовал подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк – он уверяет, что у него есть алиби.

Также полиция разыскивает еще одного мужчину, причастного к покушению на советницу мэра Херсона