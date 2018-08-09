«Следы ведут за пределы области»: В полиции заявили, что убийство «Сармата» было заказным

Убийство АТОшника и общественного активиста Виталия «Сармата» Олешко было заказным.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Бердянске 9 августа.

- У нас есть все основания считать, что это - заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области, - сказал он.

По словам Аброськина, уже есть определенные наработки в установлении исполнителей, пособников и заказчиков.

Также во время совещания были обсуждены три основные версии умышленного убийства.

- Первая версия - преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого, - добавил правоохранитель.

Пресс-служба также сообщила, что в деле изменили подследственность. Теперь расследованием занимаются в следственном управлении полиции Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области.

Как известно, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца «Донбасса» Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Позже полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца «Донбасса» Олешко. 3 августа смуд арестовал все подозреваемых в убийстве «Сармата»

Отметим, что экс-комбат «Торнадо» заявил, что убийца «Сармата» перешел из его батальона в полк «Азов» под покровительство зама Авакова.