Фальшарест или История о том, как безразличие порождает безнаказанность, перерастающую в преступления

Эта история сразу удивила некими странностями, а уточнение информации превратилось в своеобразный детектив.

Пока нам рапортуют об успешной раскрываемости преступлении совместными силами различных правоохранительных органов, снижении уровня нарушений закона и прочих успехах, остальная огромная часть общества продолжает жизнь в некой атмосфере безнаказанности и страха.

И вот еще одно очередное происшествие показывает обратную сторону, которую так усердно пытаются прикрыть за ширмой официальных заявлений.

«ГЕРОЙ» ВАДИМ РАЗИНЬКА

В нашем случае героем рассказа стал Вадим Разинька из Баштанки. Не всем он запомнился с лучшей стороны. То пьяным за рулем попался, то драку зачинил.

За одну из потасовок Баштанский райсуд еще в сентябре 2015 года признал Разиньку виновным в нанесении легких телесных повреждений и направил искупить вину в один из сельсоветов 200 часами общественных работ. Но наш «герой» отказался и вскоре схлопотал еще одну статью уголовного кодекса – за уклонение от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы (ч. 2 ст. 389 УК Украины).

Тот же суд в Баштанке уже в сентябре 2017 года наказывает Вадима Разиньку 3 месяцами и 10 днями ареста, но он не соглашается и подает апелляционную жалобу на это, по его мнению, несправедливое решение.

Сразу добавлю, что после оглашения приговора Вадима Разиньку полиция объявляет в розыск.

Судебные разбирательства тянулись вплоть до 19 апреля этого года – именно в этот день апелляционный суд оставляет приговор от 2017 года в силе и Разинька должен был отсидеть свои три месяца под арестом - до конца июля этого года.

Но тут происходит пиковое событие – вечером 8 июля Вадим Разинька, который должен был в это время находиться «в местах не столь отдаленных», за рулем «BMW» в Баштанке сбивает мотоциклиста. Водителя легковушки полиция приглашает в райотдел для опроса и конечно же устанавливает в ходе процесса его личность.

И как вы считаете, что происходит дальше? По закону, его должны были сразу же арестовать. Но происходит то, что вписывается в реалии современной Украины – гражданина, который находится в розыске МВД по запросу Баштанского отдела полиции, выпускают из Баштанского отдела полиции на все четыре стороны. А через четыре дня после ДТП мотоциклист умирает в больнице от полученных травм.

ПОЛИЦИЯ VS ПРОКУРАТУРА

После такого неожиданного и печального для всех финала, естественно нужно найти и виновника.

Мой собеседник в Главке Николаевской полиции рассказал, что такая досадная ситуация случилась из-за действий прокуратуры. Мол, в Баштанском отделе полиции лежит приговор суда первой инстанции с пометкой, что он еще до сих пор рассматривается в апелляционной инстанции.

– Откуда полиция могла знать, что приговор вступил в силу? Ведь его могли и отменить, – поделились в полиции.

По словам собеседника в полиции, приговор по апелляции должен забрать прокурор прокуратуры Николаевской области, который ходил на эти судебные заседания, чтобы представлять интересы государства. Однако после того, как суд принял решение отправить Разиньку на заслуженный срок, прокурор положил себе это решение в портфель/стол/карман/мусорное ведро и забыл. Ни в Баштанском отделе полиции, ни в Баштанской прокуратуре о соответствующем решении суда не знали.

В прокуратуре Николаевской области мне рассказали свою версию произошедшего. В ведомстве сообщили, что прокурор региональной прокуратуры получил решение апелляционного суда. При этом там еще подчеркнули, что «к полномочиям прокурора, которым обеспечено участие в апелляционном производстве, не входит обеспечение обращения приговора к исполнению». Я так понял, что он в достаточной мере обеспечил законность, о которой постоянно рапортует Тарас Дунас в пресс-релиз и во время пресс-конференций.

В прокуратуре уверяют, что решение апелляционного суда пришло в Баштанский отдел полиции, но там его не выполнили.

ЭПИЛОГ

Как и в любой подобной истории, в финале будет два виновных. Первым будут искать того, кто рассказал журналистам об этой всей истории. Можете не искать, нам об этом рассказали сами жители города, которые наблюдают за всем этим со стороны. Вторым виновным будет козел отпущения, на которого спустят всех собак, лишат премии/чести/отпуска/звания. Под эту роль в таких история всегда подходит участковый - центр всех проблем и бед.

А Вадим Разинька, как мне известно, до сих пор не найден и скрывается от полиции. Его место положение известно адвокату, который обещал привести его в отдел полиции в прошлый вторник, а потом в эту субботу. Посмотрим. Гляди, дождемся сообщения прокуратуры, что «завдяки принциповій позиції»и с благословения прокурора Николаевской области был задержан...

И самое печальное, что это же не первая такая история, и не последняя... Нечто похожее произошло и с экс-мэром Николаева Александром Бердниковым, которому апелляционный суд дал 8 лет тюрьмы за хищение в 2008 году 2,5 миллионов долларов южнокорейского инвестора.

Бердников просто не пришел в суд в момент оглашения этого приговора и соответственно не попал в тюрьму. Несколько лет он свободно гулял, где хотелось. А в 2015 году Высший спецсуд отменил приговор и направил 44 тома уголовного дела одному следователю на «дорасследование». Три года шло повторное перечитывание бумаг и вот снова дело только передали в очередной раз в суд. Кто должен был проследить, чтобы экс-мэр сел попал в колонию, так и не удалось выяснить. Какой-то участковый...

Тут же можно вспомнить и скандалы с вечнобольным виновником смертельного ДТП Казимировым, которого несколько раз задерживали потом за рулем без прав и с признаками опьянения. Все так и остается зависшим в воздухе.

Подобных уголовных производств можно насчитать сотни. Пока руководитель прокуратуры громко высказывается о достижениях, то я вижу только приговоры с формулировкой в духе «виник раптовий умисел на викрадення курей/велосипеду» и тому подобное. В то же время разваливаются громкие коррупционные дела, а уже бывшие обвиняемые еще получают с госбюджета сотни тысяч компенсации за издевательства органов обвинения, как-то подозрительно некоторые получают минимальные штрафы по «сделкам с прокурорами»…

А тем временем весь ком подобной массовой безнаказанности провоцирует новые нарушения закона. Просто из-за желания создать только картинку параллельной реальности и быстрее получить премии с прочими поощрениями. Товарищи, может как-то ответственнее? Или по-старинке выгоднее?