Взятка от бывшего замглавы «Укргаздобычи» предназначалась экс-николаевскому прокурору Кулику, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении

Задержанный экс-первый замглавы «Укргаздобычи», владелец издания «TheInsider», Алексей Тамразов передавал взятку скандальному экс-военному прокурору Константину Кулику, который сейчас находится на должности заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Александр Леменов.

Так юрист сообщает, что в деле о взятке фигурирует экс-военный прокурор Константин Кулик, который сам сам подозревается в незаконном обогащении.

«Я не буду кричать о «посадите преступника» или «его задержали незаконно». Отмечу лишь одно – по моей информации, с Тамразова требовали эту взятку несколько месяцев, а заявителем по этому делу выступил экс-военный прокурор, который сам подозревается в незаконном обогащении, по имени Константин Кулик», - написал Леменов.

В Генеральной прокуратуре также сообщают тот факт, что взятка предназначалась заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Лысенко пишет, что 9 августа сотрудниками Генеральной инспекции совместно с оперативным подразделением СБ Украины задокументировали «факт передачи части неправомерной выгоды в сумме 100 тысяч долларов, от ранее оговоренной суммы в размере 200 тысяч долларов, заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины от бывшего руководителя ПАО «Укргаздобыча». Это деньги предназначались для того, чтобы прокурор в уголовном производстве повторно не обращался с ходатайством об аресте природного газа.

По данным Лысенко, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов) и теперь Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 9 августа при попытке дать прокурору ГПУ взятку в $200 тысяч задержан экс-первый замглавы «Укргаздобычи», владелец издания «TheInsider».

Константин Кулик Как известно, по данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), бывший военный прокурор Константин Кулик покупал дорогую недвижимость, стоимость которой превышает доходы главного военного прокурора за последние пять лет. В июне минувшего года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Кулика. Тогда он отказался получить уведомление о подозрении в присутствии понятых, а 1 июля не явился на допрос в ГПУ.

4 июля Соломенский районный суд Киева отстранил Кулика от должности военного прокурора до 4 сентября 2016 года и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

5 июля Кулик выразил намерение обжаловать решение суда об отстранении его от должности военного прокурора.

13 июля Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда Киева и возобновил Кулика на посту.

Согласно опубликованной за минувшей год электронной декларации Кулика, он и его семья владеют шестью объектами недвижимости в Киеве и по Украине.

Также стоит напомнить, что бойцы добровольческих батальонов заставили военного прокурора Кулика отказаться от статуса участника АТО.

Отметим, что с 2012 по 2014 годя Константин Кулик работал в прокуратуре Николаевской области на должности начальника отдела по надзору за транспортом. Считался креатурой первого зама прокурора области Алексея Денисюка, которого уволили в 2014 году согласно «Закону об очищении власти». Также стоит отметить, что Денисенко родом с города Ровно откуда и Генпрокурор Юрий Луценко.