На Николаевщине завотделения аграрного университета с подельником погорели на взятке в ₴15 тысяч

В Арбузинке в четверг, 9 августа, задержали заведующего отделением последипломного образования Николаевского аграрного национального университета и бывшего сотрудника Госпродпотребслужбы области, которые требовали взятку за получение водительского удостоверения тракториста.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«Указанные лица требовали и получили от жителя Арбузинского района неправомерную выгоду в размере 15 тысяч гривен за успешную сдачу зачета и выдачу водительского удостоверения на право управления тракториста-машиниста без фактического составления такого зачета и не посещения Главного Управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области», – говорится в сообщении.

Задержание провели непосредственно во время второй передачи части взятки в размере 6300 гривен.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, в том числе проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

Следственные мероприятия проводили сотрудники Управления защиты экономики Николаевской области ДЗЭ Украины и следственного отдела Первомайского отдела полиции под процессуальным руководством Первомайской местной прокуратуры в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

Напомним, в Одессе полиция задержала директора фирмы, который за взятки делал документы для моряков.