На Николаевщине полицейские изъяли у жителя села 246 кустов конопли, которую он выращивал в гараже

На Николаевщине сотрудники полиции изъяли у двоих жителей села в Еланецком районе 259 кустов конопли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В полицию поступила информация, что местные жители выращивают по месту жительства наркорастения. В ходе санкционированного обыска по месту жительства на приусадебном участке домохозяйства 42-летнего мужчины полицейские обнаружили 13 растений конопли, за которыми хозяин тщательно ухаживал и высадил каждое растение отдельно в горшки и ведра. А в самом доме оперативники нашли около 300 граммов каннабиса.

Во время обыска в домовладении 45-летнего жителя одного из сел Еланецкого района правоохранители изъяли 246 кустов растений конопли, а в гаражном помещении два бумажных свертка с каннабисом и принадлежности для его изготовления.

По словам злоумышленников, они выращивали и хранили запрещенные растения исключительно для собственного употребления. Изъятое направлено на экспертизу.

Следственными подразделениями полиции начаты уголовные производства по признакам части 1 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») и части 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, что ранее на Николаевщине у мужчины изъяли 61 куст конопли – полиции он пояснил, что употребляет канабис на протяжении 15 лет.