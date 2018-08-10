В Таджикистане члены ИГИЛ сбили и напали с ножами на колонну велосипедистов

В Таджикистане 29 июля автомобиль протаранил колонну велосипедистов. После этого несколько мужчин вышли из машины и напали с ножами на сбитых, в результате чего трое человек были ранены, четверо погибли. Среди убитых были один швейцарец, один подданный Нидерландов и пара 29-летних американцев — Джей Остин и Лорен Гехеган.

Об этом сообщает Медуза.

Молодые люди чуть больше года назад бросили работу и отправились в кругосветное путешествие на велосипедах, ведя об этом блог Simply Cycling, — чтобы «насладиться свободой, увидеть потрясающие места и встретить прекрасных людей».

В июле 2017 года Остин и Гехеган прилетели в Кейптаун, после чего проехали на велосипедах ЮАР, Намибию, Ботсвану, Замбию, Малави и Танзанию. Оттуда пара на самолете добралась до Марокко. Велотуристы описывали в своем блоге не только положительную сторону путешествия, но и неприятности, происходившие с ними на пути.

Например, на одном из горных перевалов дорогу им перегородила группа мужчин и попыталась отобрать у них велосипеды, а в пробке перед испанской границей их чуть не задавил автомобиль, водитель которого сначала уступил им дорогу — а потом начал «наезжать» на них сзади.

«Несмотря на это, Остин писал, что главное откровение этого путешествия — что люди в целом очень добры и отзывчивы. «Если читать газеты, то складывается ощущение, что мир — огромное жуткое место, а людям нельзя доверять. Якобы люди плохие, люди — зло, — писал Остин. — Я на это не ведусь. Зло — это концепция, которую мы придумали, чтобы объяснить себе, почему другие люди и их ценности так отличаются от наших. В общем и целом люди добры. Да, иногда зациклены на себе, порой ограниченны, но добры, щедры и прекрасны», - говорится в сообщении.

Менее чем за год пара проехала около 20 стран от Монако до Косово, а в мае 2018-го прилетела из Стамбула в Алма-Ату. Там они снова сели на велосипеды и отправились через Киргизию в Таджикистан. Остин и Гехеган планировали двинуться в сторону Афганистана, а затем — в Китай и Монголию.

В Таджикистане пара примкнула к небольшой группе велосипедистов, ехавшей по высокогорному Памирскому тракту. Неподалеку от поселка Дангара к юго-востоку от Душанбе их заметили несколько человек, проезжавших мимо в автомобиле, напали на них и убили. Путешествие американцев продлилось 369 дней.

Спустя два дня ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). 2 августа в интернете опубликовали видео, в котором пятеро молодых людей (предположительно, нападавшие) на фоне флага ИГ клянутся в верности террористической организации. На следующий день МВД Таджикистана заявило, что в ходе спецоперации убиты четверо подозреваемых в нападении, еще четверо арестованы.

Ранее сообщалось, что в Париже чеченец из ИГИЛ напал с ножом на прохожих, есть погибший и пострадавшие.