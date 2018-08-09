Одесские предприниматели прикарманили портовый элеватор, - Генпрокуратура

Одесский хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры и вернул государству из частной собственности портовый элеватор стоимостью 260 миллионов гривен.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Суд признал незаконным и отменил решение о государственной регистрации права частной собственности на это имущество за предприятием.

Незаконными признали и действия нотариуса, которая зарегистрировала за ПАО продовольственно-зерновой сферы право собственности на комплекс портового элеватора в Одессе.

Нотариус превысил полномочия, потому что без решения собственника элеватора - государства в лице Кабмина, изменил правовой статус имущества.

Сообщается, что площадь элеватора - а это комплекс зданий, депо, гаражей, подсобных хозяйств, складов и цехов составляет более 25 тысяч кв.м.

Напомним, в Одессе экс-таможенник украл нерастаможенный груз.