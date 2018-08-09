В полиции опровергают информацию о том, что следователи конфликтовали чиновницей херсонской мэрии Гандзюк

Ни один из задействованных в расследовании нападения на активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк работников полиции не имел с ней конфликтов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Полицейские действительно работают эффективно и самоотверженно. Ни одно из задействованных подразделений полиции не имело конфликтов с потерпевшей», - заявил Аброськин.

Он также уверяет, что человек, который действительно конфликтовал с Гандзюк, в полиции Херсонской области не работал.

«Относительно человека, который действительно конфликтовал с потерпевшей, то в подразделениях ГУ НП в Херсонской области он не работал и не работает», - сказал заместитель председателя Нацполиции.

Он выразил уверенность, что «все причастные к этому ужасному преступлению в отношении женщины будут установлены и задержаны».

Напомним, ранее Генпрокурор Луценко заявил, что покушение на Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных органов.

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

6 августа суд арестовал подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк – он уверяет, что у него есть алиби.

Также полиция разыскивает еще одного мужчину, причастного к покушению на советницу мэра Херсона