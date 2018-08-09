Суд амнистировал бывшего топ-менеджера «Харьковоблэнерго», обвинявшегося в растрате 152 миллионов гривен

Коминтерновский районный суд Харькова 24 июля утвердил соглашение о признании вины бывшим исполняющим обязанности председателя правления «Харьковоблэнерго» Владимиром Яворским. Он обвинялся в растрате почти 152 миллионов гривен.

Об этом говорится в приговоре суда.

Телегин был назначен и. о. председателя правления «Харьковоблэнерго» в апреле 2015 года.

«В период с апреля по июнь 2015 в неустановленном месте неустановленные лица, в том числе должностные лица компании («Харьковоблэнерго») , которые были знакомы с порядком и основаниями перерасчета денежных средств компании, распределения обязанностей руководящего состава, действуя умышленно из корыстных побуждений, договорились о совершении по предварительному сговору группой лиц растраты денежных средств компании», - сказано в приговоре.

Согласно разработанному преступниками плану, руководство «Харьковоблэнерго» должно было обеспечить удовлетворение обращений фиктивных предприятий о предоставлении денежных средств в виде возвратной финансовой помощи, которые в дальнейшем указанные лица планировали обратить в свою пользу.

Яворский обеспечивал подписание соответствующих документов о выделении финансовой помощи фиктивным фирмам.

ООО «Компания Трейд-Актив» было выделено 9,98 млн гривен, ООО «Финансовая компания «Трансфербутик» - 44,7 млн гривен, полученных от «Запорожьеоблэнерго» по доверенности, и 46 млн гривен, полученных от «Черкассыоблэнерго» по доверенности. На счета ООО «Западные энергетические транзиты» было незаконно перечислено еще около 51 млн гривен.

«Таким образом, подсудимый своим бездействием совершил служебную халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 367 УК Украины», - говорится в приговоре суда.

Яворский признал свою вину и 4 июля текущего года пошел на сделку со следствием. Суд утвердил сделку, признал подсудимого виновным и приговорил его к штрафу в сумме 119 тыс. гривен, но амнистировал его из-за наличия на иждивении 70-летней матери. Ввнесенный за Яворского залог в размере 1 млн гривен взыскан в пользу «Харьковоблэнерго». В гражданском иске на 41,7 млн гривен суд отказал.

«Харьковоблэнерго» занимается поставкой электроэнергии. Общая длина воздушных линий электропередачи, которые принадлежат компании, - свыше 40 тыс. км. Компания принадлежит государству.

Напомним, ранее скандального экс-ректора налоговой академии Мельника оправдали по делу о хищении госимущества.