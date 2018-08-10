Суд отпустил под домашний арест двух подозреваемых в изнасиловании малолетней в центре Николаева – третий остается в СИЗО

В Николаеве суд облегчил меру пресечения двум подозреваемым в изнасиловании 12-летней девочки до домашнего ареста, а третий – остается под стражей в следственном изоляторе.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Центральном районном суде Николаева.

Соответствующие решения судья Владимир Алейников принял в ходе рассмотрения ходатайств прокуратуры о продлении меры пресечения 8 и 9 августа.

По словам собеседника, в СИЗО оставили подозреваемого, который сам совершал насилие над малолетней. Именно на него якобы и указывает пострадавшая.

Напомним, что ночью 14 июня во дворе дома в районе пересечения улицы Соборная и проспекта Центрального от насилия пострадала 12-летняя девочка. Сообщалось, что ее изнасиловали двое парней из трех, которые были в компании. В полиции сообщили, что девочка сама попросилась в компанию трех парней, и они вместе распивали алкоголь. Двоим подозреваемым по 18 лет, третьему – 21 год.

Позже суд отправил под арест подозреваемых в этом изнасиловании.