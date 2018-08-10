На Николавещине в больнице после ДТП скончался мотоциклист – виновник оказался ранее судим и в розыске, но его отпустили

В Баштанке в больнице скончался пострадавший в ДТП мотоциклист, а второго участника происшествия отпустили, несмотря на то, что еще до аварии он уже находился в розыске и должен содержаться под арестом.

Об этом в блоге «Фальшарест или История о том, как безразличие порождает безнаказанность, перерастающую в преступления» на «Преступности.НЕТ» написал журналист издания Тарас Леонтян.

Как известно, вечером 8 июля в Баштанке столкнулись автомобиль «BMW» и мотоцикл «Минск». Мотоциклиста с травмами тогда госпитализировали в больницу.

При этом оказывается, что второй участник ДТП, некий Вадим Разинька, уже давно находился в розыске, но его отпустили, несмотря на то, что он должен быть под арестом как минимум до конца июля.

«За одну из потасовок Баштанский райсуд еще в сентябре 2015 года признал Разиньку виновным в нанесении легких телесных повреждений и направил искупить вину в один из сельсоветов 200 часами общественных работ. Но наш «герой» отказался и вскоре схлопотал еще одну статью уголовного кодекса – за уклонение от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы (ч. 2 ст. 389 УК Украины). Тот же суд в Баштанке уже в сентябре 2017 года наказывает Вадима Разиньку 3 месяцами и 10 днями ареста, но он не соглашается и подает апелляционную жалобу на это, по его мнению, несправедливое решение. Сразу добавлю, что после оглашения приговора Вадима Разиньку полиция объявляет в розыск. Судебные разбирательства тянулись вплоть до 19 апреля этого года – именно в этот день апелляционный суд оставляет приговор от 2017 года в силе и Разинька должен был отсидеть свои три месяца под арестом - до конца июля этого года», – пишет Тарас Леонтян.

«И как вы считаете, что происходит дальше? По закону, его должны были сразу же арестовать. Но происходит то, что вписывается в реалии современной Украины – гражданина, который находится в розыске МВД по запросу Баштанского отдела полиции, выпускают из Баштанского отдела полиции на все четыре стороны. А через четыре дня после ДТП мотоциклист умирает в больнице от полученных травм», – отметил журналист.

Собеседник Леонтяна в Главном управлении Нацполиции области рассказал, что приговор по апелляции должен был забрать прокурор прокуратуры Николаевской области, который ходил на эти судебные заседания, чтобы представлять интересы государства. Однако этот прокурор не уведомил ни Баштанский отдел полиции, ни местную прокуратуру о соответствующем решении апелляционного суда.

В прокуратуре Николаевской области рассказали другую версию произошедшего. В ведомстве сообщили, что прокурор региональной прокуратуры получил решение апелляционного суда, но это не его обязанность сообщать о решении другие инстанции. Также в прокуратуре уверяют, что решение апелляционного суда пришло в Баштанский отдел полиции, но там его не выполнили.

«Я так понял, что он в достаточной мере обеспечил законность, о которой постоянно рапортует Тарас Дунас в пресс-релиз и во время пресс-конференций», – отметил Леонтян.

Сам Вадим Разинька, по информации автора блога, скрывается и о его местонахождении известно адвокату. Тот якобы обещал привести Разьнику еще в начале недели, а потом – в субботу.

«Как и в любой подобной истории, в финале будет два виновных. Первым будут искать того, кто рассказал журналистам об этой всей истории. Можете не искать, нам об этом рассказали сами жители города, которые наблюдают за всем этим со стороны. Вторым виновным будет козел отпущения, на которого спустят всех собак, лишат премии/чести/отпуска/звания. Под эту роль в таких история всегда подходит участковый - центр всех проблем и бед», – отмечается в тексте.

При этом автор акцентирует внимание, что подобных малорезультативных уголовных производств можно насчитать значительное количество.