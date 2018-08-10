В Киеве на взятке в 50 тысяч долларов задержали старшего следователя Генпрокуратуры

Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры в четверг, 9 августа, задержала старшего следователя ГПУ по подозрению в крупном взяточничестве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко

По данным Луценко, прокурора подозревают в получении 50 тысяч долларов.

«Хет трик дня. Генинспекция задержала с поличным старшего следователя ГПУ, который требовал 50 тысяч долларов.»

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщает, что 31 июля в Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины поступило заявление от гражданина о том, что старший следователь по особо важным делам (ОВД) управления по расследованию ОВД Генпрокуратуры, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, требует от него неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долларов за прекращение уголовного преследования в рамках уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса и непрепятствованию строительным работам в селе Крюковщина Киевской области.

Согласно показаниям заявителя, преследование началось 19 июля, когда работниками Генпрокуратуры был проведен осмотр строительной площадки, а в дальнейшем стали вызывать на допрос в качестве свидетелей работников предприятия.

С целью осложнения документирования противоправной деятельности, работник прокуратуры для получения неправомерной выгоды в качестве посредника привлек постороннего человека.

Напомним, что 9 августа также были задержаны директор Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк (ему вменяют получение взятки 20 тысяч долларов) и крупный бизнесмен Алексей Тамразов (ему вменяют дачу взятки 100 тысяч долларов).