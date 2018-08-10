Очередной разбой: В Николаевском районе неизвестные напали на дом фермера

В пятницу ночью, 10 августа, в одном из сел Николаевского района трое неизвестных в балаклавах проникли в частный дом, принадлежащий местному фермеру, и напали на его родственников, завладев значительной суммой денег.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В ведомстве отмечают, что в момент нападения сам хозяин дома и его супруга отсутствовали, а в доме находились их родственники: две женщины и восьмилетний ребенок. Женщин злоумышленники связали и к одной из них применили физическую силу.

«Завладев значительной суммой денежных средств и ювелирными изделиями, нападавшие скрылись, а пострадавшие, освободившись, позвонили в полицию. По данному факту следователи проводят расследования (ч. 4 ст. 187 УК Украины «Разбой»), а оперативные сотрудники разыскивают злоумышленников. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

Напомним, что 13 июля в Баштанском районе где грабители связали фермера и отобрали у него сейф. Аналогичное преступление произошло 24 июля в поселке Березанка. Там группа из пяти-шести человек в балаклавах и черной одежде проникла в частный дом 65-летнего мужчины и завладела деньгами и ювелирными изделиями.

Также до сих пор не раскрыто убийство экс-депутата Николаевского облсовета Виктора Губанова - в 2016 году разбойники его пытали и убили.