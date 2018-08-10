«Один скажет «Слава Украине!», а миллионы ответят…»: Военнослужащие потренировались произносить новое приветствие

В ходе подготовки парада, посвященного 27-й годовщине Независимости Украины, военнослужащие Вооруженных сил и других структур потренировались произносить новое военное приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Видео с репетиции на своей странице в Facebook опубликовал советник президента Юрий Бирюков.

«И придет время, когда один скажет «Слава Украине!», а миллионы ответят…», — написал под видео Бирюков.

Репетиция военного парада проходит в Киеве на взлетной полосе авиазавода им. Антонова. В ней принимают участие сводные расчеты ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГНСУ и военные оркестры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве состоялась первая репетиция военного парада ко Дню Независимости.

Как известно, в Украине изменят воинское приветствие «Здравствуйте, товарищи» на «Слава Украине».