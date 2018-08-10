Дело скандального главы САП Холодницкого передали из НАБУ в СБУ, - Сытник

Дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого передано из Национального антикоррупционного бюро в СБУ.

Об этом в эфире «Громадського» сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, когда информация о расследовании по Холодницкому получила огласку, была создана следственная группа Генпрокуратуры, в которую вошли и детективы НАБУ. Но теперь их оттуда «выбросили».

- К сожалению, нас из этой группы уже выбросили. Передали дело в СБУ, часть дела, и фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения, — рассказал директор НАБУ.

Сытник также сообщил, что собирается обжаловать решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии, которая приняла решение не увольнять Холодницкого с должности.

- Я буду обжаловать решение КДКП, и просительная часть будет сформирована таким образом, чтобы все же отменить это решение, — заявил он.

По мнению Сытника, решение КДКП обосновано в части подтверждения нарушений, но он не соглашается с избранными санкциями — выговором.

- Мне кажется, что это абсолютно несоизмерима мера наказания за те нарушения, которые установлены комиссией. Я до последнего надеялся, что КДКП примет справедливое решение, — подчеркнул Сытник.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.

Как известно, квалификационная комиссия прокуроров наказала выговором главу САП Холодницкого.