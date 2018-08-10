В ГПУ заявили, что делом Кернеса занимается неработающее ГБР, и завели дело на судью

Прокуратура открыла производство о незаконности решения о закрытии «дела Геннадия Кернеса».
Об этом во время брифинга в пятницу сообщила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, передает «Украинская правда».
По ее словам, производство открыла прокуратура Полтавской области на основании сообщений в СМИ.
= Нами (Генпрокуратурой – ПН) сейчас решается вопрос также о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины – постановление судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее тяжкие последствия, – сказала Стрижевская.
Согласно законодательству, Генпрокуратура уже не может расследовать это производство – такая функция есть у нового Государственного бюро расследований.
Однако, ГБР еще не работает, поэтому правоохранители решают, кто будет заниматься делом.
Дело, возбужденное прокуратурой Полтавщины, будет объединена с той, что может открыть ГПУ.
Напомним, 10 августа из-за систематической неявки прокуроров суд закрыл дело против мэра Харькова Кернеса, подозреваемого в похищении активистов Майдана.
Отметим, что ранее глава Госбуро расследований роман Труба заявлял, что ведомство не будет заниматься делами, которые начала Генпрокуратура.