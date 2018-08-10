На Николаевщине женщина заявила, что ее изнасиловал юный собутыльник

В Первомайском районе полиция задержала 18-летнего подозреваемого в изнасиловании 30-летней женщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам потерпевшей, стало известно, что в ночь с 8 на 9 августа в квартире ее наглядно знакомых, она вместе с 18-летним парнем и еще двумя его товарищами распивала спиртные напитки.

Когда последние вышли из помещения, молодой человек начал приставать к женщине, а услышав отказ, для преодоления ее сопротивления избил и изнасиловал.

По согласованию с прокуратурой задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Назначен ряд экспертиз.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, местные жители сообщили, что 30 июля трое парней в центре села Кривая Балка на остановке изнасиловали девушку. Позже в полиции уточнили, что все трое задержаны и прошли экспертизу. Полицейские установили, что пострадавшая в местном парке находилась в компании трех парней. Однако, по ее словам, из-за чрезмерного количества выпитого с подругой незадолго до происшествия алкоголя, интимные отношения она помнит только с одним из них, который провожал ее домой.