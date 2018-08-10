В Николаеве задержали виновника смертельного ДТП в Баштанке, который скрывался от полиции

В Николаеве полиция задержала разыскиваемого за невыполнение приговора суда Вадима Разиньку, который потом еще и стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, вечером 8 июля в Баштанке столкнулись автомобиль «BMW» и мотоцикл «Минск». Мотоциклиста с травмами тогда госпитализировали в больницу.

Позже журналист Тарас Леонтян в своем блоге сообщал, что мотоциклист умер от травм, а водителя «BMW» отпустили сразу после ДТП, несмотря на то, что он должен был, как минимум до конца июля находится под стражей согласно решению апелляционного суда, который подтвердил более ранний приговор с наказанием в виде ареста на 3 месяца 10 дней. В полиции отмечали, что им не было известно о таком решении, а прокуратура уверяет об ином – что решение суда передавалось полицейским.

В полиции отмечают, что до задержания 10 августа Вадим Разинька скрывался у своих знакомых в Николаеве. Его нашли оперативники и увезли в Баштанский отдел полиции для прохождения соответствующих в таких случаях процедур и оформления необходимых документов.

После этого его доставят в изолятор временного содержания и далее - в следственный изолятор для отбывания трехмесячного ареста, от которого он уклонялся.

Кроме того, в полиции добавили, что относительно смертельного ДТП сейчас проводятся экспертизы. После этого Разиньке объявят подозрение о совершении этого преступления. При этом возможна переквалификация инкриминируемого преступления.

Напомним, ранее виновнику ДТП, в котором погибла молодая женщина, Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. Позже судья Центрального райсуда Светлана Скрипченко избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 650 тысяч гривен. А 18 мая Апелляционный суд Николаевской области рассмотрел жалобу Казимирова на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе и отправил его под круглосуточный домашний арест.