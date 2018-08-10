Экс-замглавы «Укргаздобычи» заявил, что со скандальным прокурором Куликом его заставил встретиться оперативник СБУ

Экс-первый замглавы «Укргаздобычи», владелец издания «Insider» Алексей Тамразов заявляет, что встретиться с одиозным прокурором Константином Куликом его заставил сотрудник СБУ.

Об этом он сообщил на заседании суда об избрании ему меры пресечения, передает «Insider».

В частности, по его словам, к встречам с прокурором Куликом его заставлял сотрудник СБУ из Мариуполя. Адвокат Тамразова Виталий Коломиец сказал, что его подзащитный готов предоставить больше деталей при перекрестного допроса.

На данный момент стороны изучают материалы дела. Адвокаты Тамразова хотели ознакомиться с видеодоказательствами обвинения, однако им предоставили для ознакомления только фото.

По данным «Insider», свидетелями обвинения по делу проходят прокурор Кулик и его водитель. Адвокаты Тамразова заявляют, что его подставили.

Напомним, 9 августа при попытке дать прокурору ГПУ взятку в $200 тысяч задержан экс-первый замглавы «Укргаздобычи», владелец издания «TheInsider».

Отметим, взятка от бывшего замглавы «Укргаздобычи» предназначалась экс-николаевскому прокурору Кулику, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении.