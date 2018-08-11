В Николаеве суд арестовал телефонного афериста, которого поймал внук будущей жертвы – пока нашли двух пострадавших

В Николаеве суд избрал подозреваемому в мошенничестве под видом полицейского меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в Николаеве пенсионерке позвонил аферист, который по телефону потребовал с нее деньги, чтобы ее внук избежал уголовной ответственности. К счастью, этот внук пришел навестить бабушку раньше мошенника, и та рассказала о звонке. Когда злоумышленник пришел за деньгами, то мужчина задержал его.

36-летний ранее судимый житель Первомайска Луганской области обоснованно подозреваются в мошеннических действиях в отношении двух пожилых женщин 66 и 80 лет.

Досудебным расследованием установлено, что 6 августа подозреваемый позвонил одной из пострадавших, и под предлогом того, что «сын попал в дорожно-транспортное происшествие и искалечил человека» и требует денежных средств для лечения потерпевшего, завладел тремя тысячами долларов США и двумя тысячами евро.

На следующий день он по этому же методу потребовал от 80-летней женщины 27 тысяч гривен, но был задержан.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 190, части 3 статьи 15, части 2 статьи 190 УК Украины, то есть мошенничество - завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в том числе, совершенное из-за покушения. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

9 августа следственный судья в отношении подозреваемого избрал мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с правом внесения залога в размере 20 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 36 тысяч 820 гривен.

Напомним, в Николаеве «лохотронщики» забрали у пенсионерки четверть миллиона гривен в иностранной валюте.