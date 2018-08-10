В Хмельницком задержали женщину, которая сдавала своих детей в «посуточную аренду»

В Хмельницком 32-летняя женщина «сдавала в аренду» двух малолетних сыновей для попрошайничества.

Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

«Уроженка Винницкой области, проживая в г. Хмельницкий, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в «посуточную аренду» для принуждения к попрошайничеству», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину при получении 5 тыс. гривен — за эти деньги она отдала детей в «аренду» на день.

В настоящее время мальчиков 2 и 6 лет передали работникам социальных служб, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса. Решается вопрос о выдвижении подозрения и избрании женщине меры пресечения.

Напомним, на Закарпатье полиция задержала женщину, продававшую своего 3-летнего ребенка для попрошайничества.