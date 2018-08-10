В Харькове будут судить двух полицейских, которые вывезли женщину в лес и выбивали из нее показания

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В Харькове будут судить полицейских за превышение служебных полномочий.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области. 

По версии прокуратуры, майор и старший лейтенант вывезли женщину в лесополосу и угрозами пытались выбить у нее признание в краже телефона. 

Сначала майор руками и ногами бил женщину, утверждает следствие. После этого двое правоохранителей якобы вывезли подозреваемую в лесополосу около кольцевой дороги, угрожали ее раздеть, надеть наручники и бросить. После этого женщина согласилась признать себя виновной.

Полицейским грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. 

В июне этого года в Хмельницком полицейского задержали по обвинению в том, что он наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственные перевозки крупногабаритных транспортных средств.

Напомним, на Николаевщине суд отправил за решетку капитана милиции, который выбивал признательные показания.

Роман Свиридов

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