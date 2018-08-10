На Кинбурне полиция поймала браконьеров и сотрудников нацпарка с сетями и крупным уловом креветки

На территории Кинбурнской косы задержали браконьеров и сотрудников национального природного парка «Белобережье Святослава» за браконьерство креветки в промышленных масштабах.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Получив оперативную информацию о том, что должностные лица парка систематически вылавливают в больших размерах креветку, правоохранители в течение двух месяцев собирали доказательную базу их преступной деятельности.

Ночью 9 августа полицейские провели спецоперацию с привлечением более 30 сотрудников, спецтранспорта пограничников и ведомственного катера полиции, и разоблачили злоумышленников с незаконным уловом прямо на побережье.

В служебном автомобиле работников нацпарка «Белобережье Святослава» правоохранители обнаружили загруженную креветку в количестве более 22 тысяч особей и принадлежности для ее вылова.

Вслед за чиновниками был остановлен автомобиль «Нива», в салоне которого находились местные жители-браконьеры, которые везли более 37 тысяч особей креветки и средства для ее ловли.

Полицейские перечислили креветку и изъяли ее, сдав в специализированный рыбоприемный пункт на хранение. Во время ряда обысков, в том числе и по месту жительства злоумышленников, правоохранители изъяли 50 сетей и 11 сетей для лова креветки, а также 12 мешков с уже готовой к употреблению креветкой.

Сумма причиненного государству ущерба еще устанавливается.

По данному факту следователи Очаковского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»), что наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Продолжается расследование уголовного производства начатого по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы»), что наказывается штрафом от четырехсот до девятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ходе досудебного расследования возможна переквалификация или дополнительная квалификация действий должностных лиц национального парка.

Напомним, что ранее на Кинбурне пограничники нашли ятеря с креветкой и крабами на два миллиона гривен.